Ilfattoquotidiano.it - Sono entrati in vigore i dazi statunitensi di base del 10%. Da mercoledì l’avvio delle tariffe reciproche

inalle 0:01 di sabato ora di Washington (le 6:01 in Italia) iaggiuntivi “” del 10%, imposti dall’amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano dal resto del mondo. Questa soglia minima universale del 10%, da cuiesenti determinati prodotti, si somma aigià esistenti. Gli agenti doganalihanno iniziato a riscuotere la tariffa unilaterale nei porti marittimi, negli aeroporti e nei magazzini doganali degli Stati Uniti.Tra i primi paesi colpiti dalla tariffa del 10% ciAustralia, Gran Bretagna, Colombia, Argentina, Egitto e Arabia Saudita. Un bollettino della US Customs and Border Protection agli spedizionieri indica che non ci sarà alcun periodo di tolleranza per i carichi in acqua a mezzanotte di sabato.