Gabriele Sangineto, il 21enne ucciso sulle strisce: tassista accusato di omicidio stradale patteggia 8 mesi

Ottodi carcere: questa la penata da Paolo Ruggero,, per la morte di, 21 anni, investito mentre attraversava la strada., studente di ingegneria, è stato travolto il 19 ottobre 2023 a Labaro,pedonali davanti alla stazione, mentre correva per prendere un treno diretto all’università. Aveva appena aiutato la sorella della fidanzata con un computer. Secondo le ricostruzioni, dopo essersi guardato attorno, ha iniziato ad attraversare. In quel momento, un taxi lo ha colpito.Il conducente, Ruggero, procedeva a 45 km/h, una velocità sotto il limite, ma non avrebbe rallentato in prossimità delle, come richiesto. Dopo l’impatto, il corpo del giovane è stato urtato anche da un furgone che proveniva dalla direzione opposta, ma l’autista, Marco Santosuosso, è stato escluso da ogni responsabilità.