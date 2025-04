Lanazione.it - Franca Rizzo, riconfermata all’unanimità Presidente CNA Area Aretina

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 aprile 2025 – Parte dai giovani l’analisi diCNAdall’assemblea elettiva riunita all’Istituto Tecnico Professionale Margaritone Vasari di Arezzo, unica scuola orafa pubblica in Italia nel distretto orafo più grande d’Italia a poche ore dall’annuncio dei dazi USA. “Il quadro delle imprese giovanili in provincia di Arezzo parla chiaro: sul totale delle imprese aretine (35.145 secondo i dati camerali al 31.12.2024) solo il 7% (2.453) sono guidate o partecipate da under 35, distribuiti in più settori tra cui costruzioni e manifatturiero; e di queste quelle artigiane sono meno del 10% - è la fotografia dellaCNA- Questo dato va messo in relazione con l’anzianità imprenditoriale e con il tema delicato e complesso del passaggio generazionale nelle nostre imprese che faticano a garantire la continuità aziendale.