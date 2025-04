Screening gratuiti in farmacia per valutare la qualità dell’udito

Screening gratuiti in farmacia per valutare la qualità dell'udito. L'iniziativa, nata dalla sinergia tra Farmacie Comunali di Arezzo e Audiomedical, offre ai cittadini l'opportunità di sottoporsi a test audiometrici per conoscere le loro reali capacità uditive, andando a individuare l'emergere di eventuali problematiche collegate all'ascolto e a programmare ulteriori approfondimenti in termini di prevenzione o trattamento. Il servizio prevederà incontri mensili in ognuna delle otto farmacie comunali di città e frazioni, con la presenza di personale specializzato che, in breve tempo e senza attese, garantirà una valutazione affidabile e personalizzata che sarà seguita da una consulenza in cui verranno forniti consigli utili per evitare cali, abbassamenti o perdite dell'udito.

