Sara Campanella la madre docente scrive alla dirigente | ‘Vivrò per educare’

La mamma di Sara Campanella: "Busseremo a ogni scuola per fermare la violenza" - Per questo ha deciso di scrivere al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, chiedendo una campagna nazionale nelle scuole per formare i giovani, in particolare i maschi, fin da piccoli. “Se ... (tp24.it)