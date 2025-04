Mistermovie.it - Morto Robert Trebor: Addio all’iconico Salmoneus di Hercules e Xena a 71 anni

Il mondo dello spettacolo saluta, volto indimenticabile del piccolo schermo, celebre per aver dato vita al personaggio dinelle popolari serie: The Legendary Journeys e– Principessa Guerriera. L'artista è deceduto l'11 marzo all'età di 71, lasciando un'eredità importante nel panorama televisivo.a 71l'attoreLa notizia della sua dipartita è stata confermata dalla consorte, Deirdre Hennings, la quale ha specificato che il decesso è avvenuto al Los Angeles Medical Center a causa di una grave sepsi.aveva affrontato negli ultimiardue sfide mediche, inclusa una diagnosi di leucemia nel 2012 e un conseguente trapianto di cellule staminali nel 2013, i cui effetti collaterali hanno compromesso la sua salute, come riportato dalla famiglia.