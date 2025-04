Il famoso imprenditore tenuto in ostaggio in casa insieme alla moglie e le figlie

imprenditore italiano e della sua famiglia. Nella notte, tre uomini armati e mascherati hanno fatto irruzione nella villa bifamiliare situata nei pressi di Roma tra Boccea e Testa di Lepre, a Fiumicino. L'intera famiglia, composta da marito, moglie e due figlie di 17 e 22 anni, è stata presa in ostaggio e immobilizzata con fascette di plastica. Drammatica rapina nell'abitazione di Alberto Di Pietro, imprenditore noto per la catena "Alberto's". I malviventi hanno sottratto un bottino di mille euro e una preziosa borsa di Louis Vuitton. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Civitavecchia, che sospettano un collegamento con altre rapine avvenute nella zona, compresa quella recente subita da Maria Sole Agnelli.

