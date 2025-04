Thesocialpost.it - Sinner, nuove riflessioni sulla squalifica: “Ho scelto il male minore, ero molto fragile”

Jannikha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dopo la sospensione di tre mesi legata al caso Clostebol, una sostanza proibita. In un’intervista a Sky Sport, il numero uno del tennis mondiale ha ammesso che accettare l’accordo con la WADA non è stato semplice: “La sospensione di tre mesi? Alla fine abbiamoil, anche se è un po’ ingiusto. Ci sarebbe potuta essere un’ingiustizia maggiore”.La scelta, ha spiegato, è maturata in breve tempo, pur tra dubbi e confronti serrati con il suo legale: “Mi sono sentitotranquillo, la scelta è statarapida, abbiamo accettato in poco tempo anche se non ero troppo d’accordo e c’è stato un tira e molla con il mio avvocato. Erodopo quello che è successo”.Un momento difficile da affrontareIl campione altoatesino ha raccontato quanto accaduto dopo l’annuncio della sospensione durante il torneo di Doha: “Quando ho preso la sospensione a Doha, eroperché sono successe cose che non mi aspettavo, delle reazioni mie inattese”.