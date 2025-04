Sport.quotidiano.net - Sinner: “Mi sono sentito fragile. Non è giusto, ma poteva andare peggio”

Roma, 5 aprile 2025 - Jannik, rientrato da poco dopo la sospensione concordata con la Wada per il caso Clostebol, ha confessato a Sky il momento difficile: "Quando è arrivata la squalifica a Doha, mi. Ma le persone che mivicine mi hanno sollevato, mi hanno aiutato a capire. Però é stata molto dura". Il tennista numero uno al mondo ha spiegato: "successe cose che non mi aspettavo. Ci ho messo un po' a ritrovarmi,successo altre cose difficili fuori dalla sospensione. Peròqui, non vedo l'ora di tornare. Conto alla rovescia? Lo faccio dal primo giorno di sospensione.".ha raccontato cosa è successo nel patteggiamento con la Wada di fronte al Tas di Losanna: "È stato molto rapido, anche se io non ero tanto d'accordo. Alla fine si deve scegliere il male minore, anche se é un po' inquello che sto passando.