Thesocialpost.it - Addio a Robert Trebor, l’attore di «Hercules» e «Xena» è morto a 71 anni

LOS ANGELES – Si è spento all’età di 71, noto al grande pubblico per il ruolo del mercante Salmoneo nelle serie televisive «» e «– Principessa guerriera», due cult degli’90 che lo avevano reso un volto familiare e amato.al Los Angeles Medical Center a causa di una sepsi, come ha riferito la moglie Deirdre Hennings al «The Hollywood Reporter».combatteva da tempo con gravi problemi di salute: nel 2012 gli era stata diagnosticata una leucemia, e nel 2013 aveva subito un trapianto di cellule staminali.Una carriera da caratterista brillanteSul grande schermo,si era distinto per la sua versatilità e per l’abilità nel ritagliare ruoli memorabili anche in apparizioni brevi. Aveva lavorato con registi come John Frankenheimer in «52 – Gioca o muori» (1986), Susan Seidelman in «Cercasi l’uomo giusto» (1987) e Oliver Stone in «Talk Radio» (1988).