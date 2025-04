Queens in the Dark Omaggio alla Donna nell’Arte di Carmelo Fabio D’Antoni

"Queens in the Dark" di Carmelo Fabio D'Antoni, un artista contemporaneo di spicco, noto per il suo contributo al movimento del Dolce Stilnovo pittorico. L'opera rappresenta un Omaggio potente alla figura femminile, un tema che permea il lavoro di D'Antoni e che viene esaltato attraverso una visione artistica unica e coinvolgente.La Mostra "Le donne nella visione del D'Antoni" a Villa delle Arti Contea del CaravaggioLa recente visita istituzionale alla mostra "Le donne nella visione del D'Antoni", ospitata presso la Villa delle Arti Contea del Caravaggio a Sant'Agata Li Battiati (CT), ha offerto l'opportunità di ammirare da vicino questa straordinaria opera.

