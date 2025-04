Preoccupazione per Shaila Gatta | come sta dopo il Grande Fratello

Shaila Gatta è uscita dalla casa del Grande Fratello con il cuore pesante e molte riflessioni. dopo aver lasciato in diretta Lorenzo Spolverato, suo compagno d’avventura e fidanzato all’interno del reality, l’ex Velina di Striscia la Notizia è apparsa raramente in pubblico e sui social. La sua assenza è diventata subito evidente per i fan, che si sono interrogati sulle sue condizioni psicologiche. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, esperta di gossip, Shaila starebbe vivendo un periodo delicato e sarebbe anche molto dimagrita.Grande Fratello, Shaila Gatta: un amore definito “tossico” in diretta TVDurante la finale del GF 2025, Shaila Gatta ha spiazzato tutti prendendo una decisione drastica: interrompere la relazione con Lorenzo Spolverato, proprio davanti alle telecamere. La ballerina ha spiegato di essersi resa conto di aver vissuto un amore tossico, fatto di alti e bassi emotivi e di dinamiche sbilanciate. Anticipazionitv.it - Preoccupazione per Shaila Gatta: come sta dopo il Grande Fratello Leggi su Anticipazionitv.it è uscita dalla casa delcon il cuore pesante e molte riflessioni.aver lasciato in diretta Lorenzo Spolverato, suo compagno d’avventura e fidanzato all’interno del reality, l’ex Velina di Striscia la Notizia è apparsa raramente in pubblico e sui social. La sua assenza è diventata subito evidente per i fan, che si sono interrogati sulle sue condizioni psicologiche. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, esperta di gossip,starebbe vivendo un periodo delicato e sarebbe anche molto dimagrita.: un amore definito “tossico” in diretta TVDurante la finale del GF 2025,ha spiazzato tutti prendendo una decisione drastica: interrompere la relazione con Lorenzo Spolverato, proprio davanti alle telecamere. La ballerina ha spiegato di essersi resa conto di aver vissuto un amore tossico, fatto di alti e bassi emotivi e di dinamiche sbilanciate.

