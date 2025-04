It.insideover.com - Corea del Sud, game over per Yoon. Ma il peggio arriva adesso…

La Corte costituzionale delladel Sud ha confermato all’unanimità l’impeachment perSuk Yeol. L’ex presidente è stato rimosso dall’incarico per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale lo scorso 3 dicembre, una decisione che ha gettato l’intero Paese in un preoccupante vuoto politico. “Le violazioni della legge da parte dell’imputato hanno avuto gravi conseguenze per l’ordine costituzionale. I benefici della difesa della Costituzione tramite la destituzione del presidente superano di gran lunga il costo nazionale della sua rimozione”, ha spiegato il giudice capo facente funzione Moon Hyung Bae., che non era presente all’udienza, si è scusato per quanto accaduto aggiungendo che è stato “un grande onore” servire il Paese. “Sono profondamente dispiaciuto per non essere stato in grado di soddisfare le vostre aspettative.