Lettera43.it - A Roma la manifestazione del M5s contro il riarmo

Al via lapromossa dal M5s aguerra,e caro vita. L’evento è iniziato alle 13 in piazza Vittorio e prevede un corteo verso i Fori Imperiali, dove è stato allestito il palco. Previsti, tra gli altri, gli interventi dello storico Alessandro Barbero, del rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e di Giuseppe Onufrio di Greenpeace. «Palestina libera» e «Stop alle armi» sono alcuni dei cori scanditi dalla folla, che tiene in mano bandiere del M5s e bandiere della pace. Cartelli e striscioni recitano slogan coltro ile per chiedere investimenti in istruzione e sanità.M5s a(Facebook).Conte: «Ci vediamo in piazza, fermiamoli»«Ci siamo. Ci vediamo più tardi in piazza! #fermiamoli», aveva scritto Giuseppe Conte sui social poche ore prima dell’evento.