Oasport.it - ATP Bucarest 2025, Baez domina Fucsovics ed è il primo finalista

Sebastianè ildell’ATP 250 di. Pronostico rispettato da parte dell’argentino, che hato la sua semifinale contro l’ungherese Marton, superato in due set con il punteggio di 6-2 6-2 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Si tratta dell’undicesima finale in carriera per, la decima sulla terra rossa, con l’argentino che finora ha conquistato sette titoli, l’ultimo proprio in questa stagione a Rio de Janeiro. Adessoattende il vincente della seconda semifinale, che vedrà affrontarsi Flavio Cobolli ed il bosniaco Damir Dzumhur. La differenza nel match l’hanno sicuramente fatta le sei palle break avute dae tutte annullate da. L’argentino ha poi concluso il match con meno vincenti del suo avversario (9 contro 15), ma anche con meno errori non forzati rispetto all’ungherese (24 contro 37).