Rapina in villa a Fiumicino in ostaggio con moglie e figlia Alberto Di Pietro della catena Alberto’s | il suo chihuahua è morto d’infarto

Alberto Di Pietro, di 50 anni, la sua moglie e le due figlie di 17 e 22 anni, sequestrati in una villa bifamiliare nelle campagne tra Boccea e Testa di Lepre, nel comune di Fiumicino. I Rapinatori, tre uomini a volto coperto e armati di pistola, hanno immobilizzato l’intera famiglia con fascette di plastica. Il bottino della Rapina è stato relativamente modesto: mille euro in contante e una borsa di Louis Vuitton dal valore di alcune migliaia di euro.I Carabinieri della compagnia di Civitavecchia e della stazione di Torrimpietra stanno indagando sull’incidente, sospettando che gli stessi banditi possano essere responsabili di altre rapine nella stessa zona. In particolare, si fa riferimento a un colpo avvenuto lo scorso gennaio ai danni di Maria Sole Agnelli, 99 anni, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli, durante il quale i Rapinatori avevano preso in ostaggio una vigilante e la governante. Thesocialpost.it - Rapina in villa a Fiumicino, in ostaggio con moglie e figlia Alberto Di Pietro della catena Alberto’s: il suo chihuahua è morto d’infarto Leggi su Thesocialpost.it Una notte di terrore ha coinvolto l’imprenditoreDi, di 50 anni, la suae le due figlie di 17 e 22 anni, sequestrati in unabifamiliare nelle campagne tra Boccea e Testa di Lepre, nel comune di. Itori, tre uomini a volto coperto e armati di pistola, hanno immobilizzato l’intera famiglia con fascette di plastica. Il bottinoè stato relativamente modesto: mille euro in contante e una borsa di Louis Vuitton dal valore di alcune migliaia di euro.I Carabiniericompagnia di Civitavecchia estazione di Torrimpietra stanno indagando sull’incidente, sospettando che gli stessi banditi possano essere responsabili di altre rapine nella stessa zona. In particolare, si fa riferimento a un colpo avvenuto lo scorso gennaio ai danni di Maria Sole Agnelli, 99 anni, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli, durante il quale itori avevano preso inuna vigilante e la governante.

