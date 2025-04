Ilrestodelcarlino.it - Treviso: 3 siriani arrestati all'aeroporto, avevano documenti falsi

, 5 aprile 2025 – Fermati prima di salire sull’aereo e poi hanno ammesso l’illecito. La Polizia di Stato trevigiana, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, ha arrestato la scorsa settimana, per possesso di, tre cittadini. Si tratta di due ventunenni ed un ventiquattrenne, chetentato di imbarcarsi dall’Italia su un volo diretto dall’‘Canova’ diverso il Belgio, utilizzandocontraffatti. Il tentativo d’imbarco conI tre giovani, giunti in Italia dalla Grecia, dopo essere riusciti a superare i controlli di Frontiera ad Atene esibendo ‘travel document’ e permessi di soggiorno contraffatti, apparentemente rilasciati dalle autorità elleniche,tentato di eludere, con gli stessi, anche i controlli dell’di, confondendosi tra i diversi passeggeri presenti nella fase di imbarco sul volo per Bruxelles.