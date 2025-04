Ilfattoquotidiano.it - Fratelli d’Italia cede all’asterisco “gender”. E sulle declinazioni femminili regna la fluidità

La lotta contro ilha perso contro l’asterisco: anche i patrioti dilo usano alla fine delle parole quando non si rivolgono a un unico genere, nonostante l’entusiasmo per le linee guida del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha raccomandato di non usare “i segni non conformi”: “l’asterisco non è utilizzabile, a nostro parere, in testi di legge, avvisi o comunicazioni pubbliche, dove potrebbe causare sconcerto e incomprensione in molte fasce di utenti, né, tanto meno, in testi che prevedono la lettura ad alta voce”.In quelli interni per e-mail il partito “del presidente Giorgia” invece li mette. Per l’11 e 12 aprile FdI ha organizzato “Spazio Montagna”: per non sbagliare, la segreteria organizzativa, che si sta occupando delle prenotazioni delle camere convenzionate in Valle D’Aosta, ha deciso di aggiungersi alla comunicazione ufficiale e mandare il programma a chi si era interessat*: per rivolgersi a tutt* l’intestazione è diventata “Gent.