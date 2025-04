Elezioni a Giugliano Pirozzi a un bivio | non si esclude il passo indietro

Giugliano. Si andrebbe verso il passo indietro di Nicola Pirozzi. L'ex sindaco, dopo alcune resistenze all'interno del suo partito, fattesi insistenti soprattutto negli ultimi giorni, potrebbe rinunciare alla ricandidatura. Un'area dei dem chiede da tempo un atto di discontinuità a Pirozzi e così, approfittando anche dell'arrivo della .L'articolo Elezioni a Giugliano, Pirozzi a un bivio: non si esclude il passo indietro Teleclubitalia.

