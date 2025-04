Anteprima24.it - Uova di Pasqua solidali per l’AIL: ci sono anche i Vigili del fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoNei giorni 4, 5 e 6 aprile, ideldi Avellino hanno offerto il loro supporto all’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL), partecipando alla tradizionale vendita delleli in Corso Vittorio Emanuele. L’iniziativa, che si svolge in numerose piazze italiane, ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica contro queste gravi malattie.fuori dal servizio, idelhanno scelto di aderire con entusiasmo all’iniziativa, invitando la cittadinanza a contribuire concretamente al sostegno delle attività promosse da AIL, con l’intento di migliorare la qualità delle cure per i pazienti e favorire importanti progetti di ricerca.I fondi raccolti saranno destinati al finanziamento della lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.