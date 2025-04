Juventusnews24.com - Thiago Motta non sopporta l’etichetta dell’uomo dal brutto carattere: «No, anzi! Sono una persona onesta. Mi piace fare questo»

di Redazione JuventusNews24non si tiene per sé le accuse di uomo dal: ecco la sua risposta piccata!è un uomo dal? Niente affatto, almeno per quanto riguarda l’opinione dell’ex allenatore della Juve. Ecco le parole pronunciate al Corriere della Sera e che respingono al mittente le accuse piovute sull’ex bianconero.– «No,una, diretta, midire le cose davanti, non creare sotterfugi, intrighi o pettegolezzi. Quando devo affrontare una situazione sia con unache lavora nel club, sia con un giocatore, preferisco discutere faccia a faccia. Con i giocatori parlo a livello individuale o a livello collettivo quando penso di dover dire cose importanti per tutti. E poi mi place scherzare e condivide re anche momenti più leggeri con i giocatori.