Percorsi Abilitanti 2024/25: ecco il contingente degli esoneri dei docenti Tutor coordinatori [DECRETO]

È stato pubblicato ilMIM-MUR-MEF n. 243 del 3 dicembre, che definisce il numero massimo die semiper idelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questo provvedimento si riferisce all’anno scolastico/25 e riguarda iincaricati comeneiuniversitari e accademici per la formazione iniziale e l’abilitazione all’insegnamento.massimo die semiIlstabilisce ilmassimo complessivo di personale docente che potrà essere collocato in esonero o semiesonero (fino al 50% dell’orario di insegnamento) per lo svolgimento del ruolo dicoordinatore. Questi incarichi saranno distribuiti su base regionale, in base alle esigenze formative individuate dagli Uffici Scolastici Regionali (USR).