Anteprima24.it - Open Day al Liceo Classico P. Giannone: nuove proposte formative per l’anno 2025/26

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 11 gennaio, dalle ore 16.00 alle 19.00, nel plesso ex Galilei-Alberti, sito in piazza Risorgimento, ilP.illustrerà la propria proposta formativa a famiglie e futuri giannoniani in vista dell’appuntamento annuale delle iscrizioni per la scelta degli indirizzi scolastici (da attuare nel periodo 21 gennaio – 10 febbraio).Esperienze laboratoriali, performance e lezioni, a cura delle studentesse e degli studenti, forniranno le indicazioni indispensabili per comprendere le attività, i progetti attuati e in programmazione, conoscere le metodologie e le discipline, avere un primo contatto con i docenti. Punto di forza sarà, naturalmente, l’illustrazione dei percorsi AOF Clio, dedicato ai linguaggi e alle forme della comunicazione, Erasmo, dedicato all’approfondimento linguistico, Euclide, dedicato all’approfondimento logico- matematico, Ippocrate, dedicato all’approfondimento scientifico, e Tradizionale, caratterizzato da tutte le discipline proprie del percorso