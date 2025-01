Napolipiu.com - Napoli-Fazzini, colpo di scena: accordo con l’Empoli ma il giocatore vuole la Lazio

diconma illa">Il club azzurro ha l’intesa con Corsi per il centrocampista dell’Under 21, ma il calciatore preferirebbe il trasferimento nella capitale. Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.Ilha trovato l’conper Jacopo, ma la trattativa potrebbe complicarsi. Secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, nonostante l’intesa tra i club sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 11-12 milioni di euro, il centrocampista classe 2003 avrebbe altre preferenze per il suo futuro.Il talento toscano, infatti, sarebbe orientato verso la. Ildell’Under 21 italiana avrebbe già trovato undi massima con il club biancoceleste, grazie anche ai buoni uffici del suo agente, lo stesso di Baroni, con cui da tempo sono in corso dialoghi.