Inter-news.it - Moviola Inter-Milan: la punizione del 2-1 nasce da un fallo enorme non visto

ha avuto Sozza come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la finale della Supercoppa Italiana 2024-2025 e finito 2-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Seregno, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Un errore pesante macchia la prestazione dell’arbitro. Dopo cinque minuti occasione per Lautaro Martinez anticipato al momento del tiro, avesse segnato c’era da valutare la sua posizione (al limite). Chiede unilsu una scivolata di Hakan Calhanoglu con Yunus Musah (13?), ma tocca prima il pallone. Manca un evidente cartellino giallo per Theo Hernandez, quando al 35? tocca coi tacchetti da dietro Denzel Dumfries davanti all’assistente. Invece si riparte solo da rimessa laterale. Tutto regolare sul gol del vantaggio dell’a livello di posizioni, poi il gioco non riprende perché si va direttamente all’vallo (minuto di recupero finito).