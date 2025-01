Ilgiorno.it - Milano, nata a sole 28 settimane con un tumore di 600 grammi: la forza di Anna e dei genitori, la bravura dei medici

– Intorno ad(nome di fantasia) si è stretta da subito una fortissima intesa e una fiducia assoluta nellana e nelle sue risposte, anche di fronte alle sfide più delicate. Tutto inizia con un’ecografia alla 16esima settimana di gravidanza dall’esito implacabile: una massa cellulare anomala dal volume significativo rischia di compromettere la vita della bambina nel grembo. I, che vivono in una provincia del Nord Est d'Italia, sono inviati presto alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di, centro di riferimento per le gravidanze difficili e con una grande esperienza nel trattamento di questa neoplasia benigna, che si verifica in un un bambino ogni 35mila. La piccola ha un teratoma sacrococcigeo, unraro che si sviluppa alla base del coccige. Le cause sono sconosciute ma si sa che la sua caratteristica più pericolosa è quella di crescere velocemente, compromettendo la funzionalità degli organi in fase di sviluppo del feto: per idiquesto ha significato trovarsi di fronte alla possibilità di dover interrompere la gravidanza.