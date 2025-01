Lanazione.it - Le spara, poi si uccide. Famiglie distrutte. La mamma li aspettava per festeggiare insieme

Gualdo Tadino, 7 gennaio 2025 – Una comunità distrutta e provata, duedilaniate e due giovani, di belle speranze, che non ci sono più. Il giorno dopo la tragedia del femminicidio – suicidio, nella quale Daniele Bordicchia ha ucciso la moglie Eliza Stefania Feru e si è tolto la vita, intorno alla villetta color pesca di via degli Ulivi, a Gaifana, c’è solo il silenzio e lo sguardo ancora disorientato degli amici e dei vicini di casa, che mai avrebbero sospettato che il 2025 potesse iniziare nel sangue in questo modo. In molti ancora non si capacitano, se ne parla ma l’imbarazzo e la discrezione spesso prevalgono. Il femminicida e le frasi choc sui social: “Se mi rispetti ti rispetto, altrimenti ti cancello” C’è anche chi decide di portare dei fiori fuori dalla villetta, ancora sotto sequestro.