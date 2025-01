Ilgiorno.it - La “vecchina“ in sella apre il corteo

La pioggia dell’Epifania non ha fermato i centauri e non ha spento l’entusiasmo per la tradizionale "Befana Benefica Motociclistica", giunta alla 57esima edizione. Nata negli anni Sessanta, grazie all’impegno del "Moto Club Ticinese" come iniziativa per portare doni ai figli dei vigili urbani, è ora diventata un’occasione di solidarietà a favore dei fragili. Come di consueto, ildi moto, con il grande pupazzo della Befana in testa davanti a 5mila centauri, è partito da Milano, ha fatto tappa al Piccolo Cottolengo Don Orione per la prima consegna dei doni, per poi terminare il giro all’istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, con la tradizionale festa di arrivo. Qui, il presidente di Sacra Famiglia, monsignor Bruno Marinoni, e il presidente del "Moto Club Ticinese", Antonio Tartaglia, hanno sottolineato l’importanza dell’evento, della collaborazione e dell’unione a sostegno delle fragilità.