La Tesi di Subbiano festeggia i trent’anni di attività

Arezzo, 7 gennaio 2025 –diper la. L’azienda diè stata fondata da Marco Porpora e Marco Paladini che, nel 1995, costituirono il primo laboratorio accreditato per la taratura degli strumenti di misura e che, a distanza di tre decenni, è oggi un punto di riferimento nel settore, con cinquanta dipendenti divisi tra quattro sedi in Italia e all’estero. L’anniversario del 2025 si colloca in un periodo di particolare dinamismo per lache, negli ultimi mesi, ha ampliato il proprio organico con nuove assunzioni, ha rinnovato il proprio impegno formativo nelle scuole superiori e ha sviluppato ulteriormente la propriacon l’incremento degli accreditamenti per diverse grandezze fisiche. La taratura di uno strumento è fondamentale per garantire la riferibilità ai campioni nazionali, essenziale per il mutuo riconoscimento della validità dei risultati delle misure che è base per il libero scambio di merci e servizi.