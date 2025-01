Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Santos è il nuovo valletto (e per Vera sono guai)

Leggi su Superguidatv.it

Nelle prossime puntate Laassisteremo a dei cambiamenti alla tenuta, che rischieranno di avere grandi ripercussioni. In particolare la nomina diPellicer afinirà per sconvolgere la vita diGonzalez. Ma cosa combinerà il figlio di Ricardo? Scopriamolo insieme.AnticipazioniLaè ilLa storyline avrà inizio nel momento in cui Romulo Baeza deciderà di farsi da parte, e cercherà il suo successore. Il ruolo dimaggiordomo della tenuta sarà affidato a Ricardo, e ben presto scopriremo che l’uomo avrà anche un figlio.Poco dopo infatti vedremo giungere a LaPellicer, un ragazzo che sembrerà avvolto da un alone di mistero e che mostrerà fin da subito un atteggiamento strafottente. Apparirà subito chiaro che i rapporti tra lui e il padre non saranno idilliaci, tanto che Romulo deciderà di assumere il giovane comeper dargli modo di ricucire il rapporto con il genitore.