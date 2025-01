Kim lancia messaggio a Trump | ecco il mio nuovo missile ipersonico

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 gen. (askanews) – In un momento di grave instabilità politica in Corea del Sud e di transizione al vertice negli Stati uniti, la Corea del Nord ha oggi effettuato il lancio di unbalisticoa medio raggio (IRBM) con l’obiettivo – a quanto ha dichiarato lo stesso leader supremo Kim Jong Un – di dissuadere qualsiasi attore della politica nel Pacifico “minacci” Pyongyang. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana KCNA, ilavrebbe volato per circa 1.500 chilometri a una velocità 12 volte superiore a quella del suono durante il test, condotto ieri sotto la supervisione del leader Kim Jong Un. Tuttavia, lo Stato maggiore congiunto della Corea del Sud ha dichiarato che ildella Corea del Nord,to dall’area di Pyongyang, avrebbe volato per circa 1.