Il professor Vincenzo Schettini | A teatro una lezione futuristica La fisica sarà ancora più pop

Firenze, 7 gennaio 2025 – “È unascolastica del futuro, un nuovo modo di insegnare”. Così, ile più famoso del web definisce il suo spettacolo teatrale ’Lache ci piace’ che arriva alCartiere Carrara venerdì sera (ore 21). “Non vedo l’ora di tornare a Firenze, ci sono stato a maggio, è stato fantastico” dice l’istrionico prof che oggi tornerà anche a scuola. Le vacanze sono finite, stamani suona la campanella. “Sì, torno in classe. Insegno ai ragazzi del biennio dell’istituto Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, a Bari. È una bella realtà, abbiamo una preside veramente in gamba”. Come si è regolato con i compiti per le vacanze? “Fare i compiti educa al senso del dovere. Non giudico chi ne dà tanti, ognuno ha il suo metodo.