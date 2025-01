Ilrestodelcarlino.it - I finestrini spaccati al parcheggio: "Le telecamere ci sono, denunciate"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Guardi, questa mattina (ieri per chi legge ndr), la prima cosa che ho fatto è stata quella di informarmi e la cosa che più mi è dispiaciuta è che nessuno dei proprietari delle auto danneggiate ha finora sporto denuncia". L’assessore alla sicurezza del comune di Cesena Luca Ferrini come tutti è rimasto colpito dal raid neldietro la stazione, nel versante quartiere Vigne dove nella notte tra sabato e domenica i vandali hanno fracassato idi oltre una ventina di automobili. C’è ancora tempo per sporgerla, la denuncia, assessore. "Speriamo che ciò avvenga perché storicamente si nota la tendenza a non farlo, probabilmente perché chi finisce danneggiato suppone che i colpevoli non saranno rintracciati e quindi non ce la farà ad essere risarcito. Un atteggiamento sbagliato, perché senza le denunce le forze dell’ordine non posprocedere alle indagini.