Amica.it - Felipe e Letizia di Spagna alla Pascua Militar, ma la stella è Leonor

Leggi su Amica.it

L’agenda 2025 dei reali spagnoli si è aperta ieri, 6 gennaio, con la partecipazione di ree della reginatradizionale. Un appuntamento irrinunciabile per il sovrano e la moglie – si tratta di una cerimonia per commemorare la riconquista di Minorca, strappata ai britannici nel 1782, e con la quale si inaugura l’annoe – e che ha visto la presenza, quest’anno proprio come l’anno scorso, anche della principessaAd accogliere re, la reginae la principessa delle Asturie in Plaza de la Almudena a Madrid è stato il presidente del governo Pedro Sánchez. Insieme, poi, i reali sono entrati nella Plaza de la Armería dove sono stati accolti dal ministro della Difesa, Margarita Robles Fernández, e dai vari alti rappresentanti dell’esercito.