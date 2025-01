Ilgiorno.it - Da Intermezzo a La portalettere. I romanzi scelti da 130mila lettori

“La“ di Francesca Giannone. È il romanzo su Anna, che nel 1935 si presenta a un concorso alle Poste a Lizzanello, nel Salento, scelta quasi rivoluzionaria per l’epoca, lo vince e diventa la prima postina donna del paesino. Il libro è stato premiato dai critici con il Premio Bancarella 2023. Ma anche dailecchesi: è stato infatti il più letto e chiesto in prestito dagli utenti delle 69 biblioteche comunali che costituiscono il Sistema bibliotecario lecchese. Sono disponibili 65 copie sugli scaffali delle diverse biblioteche lecchesi, ma attualmente sono tutte in prestito e ci sono già 116 utenti in coda che hanno prenotato il titolo per leggerlo. Il secondo libro più letto l’anno scorso è stato “Il treno dei bambini“ di Viola Ardone, che racconta la storia di un bimbo di Napoli salito su un treno assieme a migliaia di altri bambini per trascorrere nel 1946 alcuni mesi al Nord.