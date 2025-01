.com - Calcio Serie D / Paga Clementi, ma la Vigor e Senigallia devono dirgli solo “Grazie”

Leggi su .com

Centinaia i commenti sulle dimissioni di un tecnico che nell’ambiente ha lasciato un segno profondo e che è ancora adesso amato dalla piazza: e che sconta soprattutto colpe non sue, – 7 Gennaio 2025 – Nel post partita col Roma City, Aldoin sala stampa si era presentato sottolineando che “se una squadra gioca un primo tempo come quello odierno evidentemente la responsabilità è mia che non riesco a farmi capire“: laaveva disputato una pessima prima frazione (e non era il primo approccio negativo della stagione), ma poi con un secondo tempo all’assalto si guadagnò il pareggio al 93?.Col Castelfidardo si è ripetuta una prima parte inguardabile, e nella ripresa non c’è stata una vera reazione veemente: dallo 0-2 del 45? nulla è cambiato, laha perso e, con l’onestà che lo ha sempre contraddistinto, si è preso le sue responsabilità e ha rassegnato le dimissioni.