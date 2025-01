Anteprima24.it - Agguato a Benevento: chi è l’uomo che ha tentato di uccidere Annarita Taddeo

Tempo di lettura: 3 minutiNuovi sviluppi emergono nel caso di, vittima di unomicidio e rapina avvenuto l’11 novembre 2023 a. La Procura della Repubblica di, guidata dal Procuratore Gianfranco Scarfò e dal sostituto procuratore Licia Fabrizi, ha ordinato un accertamento tecnico irripetibile sul motociclo utilizzato dagli aggressori, fondamentale per la ricostruzione dei fatti. In particolare, l’analisi è stata condotta dalla polizia scientifica di Napoli, che ha applicato un innovativo metodo di rilevamento delle impronte, utilizzando il cianoacrilato, un composto chimico che evidenzia eventuali tracce lasciate sulle superfici. Nonostante le attese, l’analisi del motociclo non ha restituito impronte utili, lasciando gli inquirenti con un ulteriore mistero da risolvere.