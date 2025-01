Zonawrestling.net - AEW: Harley Cameron rivela la rottura con un ex WWE

La fine del matrimonio con Xyon Quinn, attualmente sotto contratto con la AEW, ha confermato la fine del suo matrimonio con l’ex superstar della WWE Xyon Quinn. La notizia è emersa durante una recente intervista. La relazione trae Quinn era iniziata alcuni anni fa, culminando con la proposta di matrimonio in Australia nel 2018, durante la loro ultima sera insieme prima del trasferimento negli Stati Uniti. La coppia si era successivamente sposata.Le parole diIn un’intervista con HighSpots,hato la separazione: “Il mio ex marito. Il mio ex partner. Va bene così. Gli auguro il meglio, non ho nulla di negativo da dire, ma questo è un capitolo chiuso della mia vita”.Le carriere separateNonostante il periodo personalmente difficile, entrambi i wrestler stanno continuando le loro carriere.