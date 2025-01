Udine20.it - A Udine i bus 81 e 82 fino a marzo a 50 centesimi

Dopo la sperimentazione partita a dicembre e che ha ottenuto risultati positivi le due nuove linee di trasporto urbano, la 81 e la 82, continueranno a circolare e potranno essere utilizzate da pendolari, studenti e cittadini ad una tariffa promozionale studiata ad hoc: ovvero 50per il biglietto giornaliero. Sarà quindi possibile parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta vicine ai capolinea, al Terminal Studenti e nei pressi dell’Ospedale di, e con 50recarsi in centro storico, per poi fare ritorno all’auto terminate le proprie commissioni.Una cifra, quella dei 50, simbolica e ben al di sotto della tariffa oraria per solo un’ora di parcheggio a pagamento nelle aree blu.Le 2 nuove linee, attive dal 2 dicembre scorso, sono parte di un progetto globale di revisione del servizio urbano, di valorizzazione dell’intermodalità e di promozione della mobilità sostenibile.