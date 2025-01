Sport.quotidiano.net - Virtus Vittoria e terzo posto, ma Clyburn è ko

Reggiana 57Bologna 69 UNAHOTELS REGGIANA: Barford 11, Gallo ne, Winston 4, Faye 4, Smith 3, Uglietti 10, Fainke ne, Vitali 4, Faried 14, Grant, Chillo 2, Cheatham 5. All. Priftis. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier, Belinelli 19, Pajola 10,3, Visconti ne, Hackett 9, Grazulis 8, Morgan ne, Polonara 6, Diouf 8, Akele 2, Tucker 4. All. Ivanovic. Arbitri: Bongiorni, Quarta e Pepponi. Note: parziali: 13-18; 28-34; 44-48. Tiri da due: Reggio Emilia 14/30;Bologna 13/28. Tiri da tre: 7/32; 12/26. Tiri liberi: 8/13; 7/10. Rimbalzi: 38; 31. Un problema al piede sinistro toglie Willgià nel primo quarto e sebbene questa assenza vada ad aggiungersi a quella di Toko Shengelia e di Ante Zizic, alla fine lariesce comunque a sbancare il PalaBigi. In una formazione che inizia a dare segnali di emergenza tra un infortunio e l’altro, il tabellino dice che l’appellativo di eroe di giornata va a Marco Belinelli, anche se ad essere onesti tutti hanno dato un contributo importante nel conquistare questi due punti che valgono il