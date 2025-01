Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-01-2025 ore 19:00

Luceverdenon trovati dalla redazione co delle Entrate asul tratto Urbano della A24Teramo perintenso tra Portonaccio e la tangenziale est chiusa via della Stazione Tiburtina dal piazzale della stazione e Piazzale delle Crociate la causa un avvallamento della sede stradale per lo stesso motivo alla Balduina chiusa via Marziale disposto doppio senso di circolazione in via Duccio Galimberti da piazza Giovenale a via Elio Donato al via domani 7 gennaio la nuova fase dei lavori relativa al prolungamento della linea C della metropolitana Fino al prossimo mese di giugno l’ultima corsa dei treni della linea ci sarà alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi i treni verranno sostituiti da un servizio bus ultimo giorno per sfruttare i vantaggi del Piano mobilità pensato per queste festività natalizie previste corse aggiuntive della metro e dei mezzi di superficie fino alle 21 in strada linee bus gratuite friulano free 2 Anto che collegano il centro passando vicino alle stazioni metro e collegate con tre parcheggi a tariffa agevolata attenzione infine ai varchi elettronici ancora per oggi l’esenzione l’orario di vigenza la ZTL centro storico e Tridente sarà fino alle ore 20 tradizionale non è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità