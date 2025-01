Sport.quotidiano.net - Premier League, lo United ferma il Liverpool. Pareggi anche per Chelsea e Arsenal

Roma, 6 gennaio 2025 – Ilnon approfitta deidi: contro il Mstergli uomini di Slot guadagnano solo un punto e rimangono a +6 sulla seconda posizione. Se per l'ilo contro il Brighton può essere considerato un caso isolato, dato che i gunners venivano da tre vittorie consecutive, non si può dire lo stesso per ildi Maresca, che contro il Crystal Palace ha centrato la quarta partita di fila senza una vittoria: nelle ultime quattro uscite, infatti, i blues hanno racimolato appena due punti, evidenziando a tutti gli effetti il periodo di crisi che stanno attraversando. Chi può approfittare di questi risultati è il Nottingham Forest, che stasera alle 21 scenderà in campo contro il Wolverhampton: in caso di vittoria, gli uomini di Espirito Santo raggiungerebbero l'in seconda posizione e salirebbero a +4 dal, che deve guardarsi le spalle.