Pennellata di Frulla | il Matelica esulta Osimana zero punti e tanti rimpianti

: Santarelli, Falcioni (47’ st Colonnini), Fermani, Borgese, Patrizi, Marchesini (51’ st Gigli), Micucci (39’ st Buonaventura), Bambozzi, Mafei, Minnozzi (30’ st Alessandroni), Triana. Panchina: Cingolani, Sasso, Rossetti, Mercanti, Calvigioni. All. Labriola.: Ginestra, Zappasodi (23’ st Bagnolo), Merli, Lucarini, Ziroli,(45’ st Aquila), Gabrielli (15’ st Amico), Gomis Kalagna, Iori, Mazzoni, Mengani (15’ st Giovannini). Panchina: Ripani, Isaku, Antonini, Polli, Strupsceki. All. Ionni. Arbitro: Uncini di Jesi. Rete: 13’ pt. Tre legni, un paio di rigori non concessi e la beffa in uno dei pochissimi, se non l’unico, tiro in porta del. Inizia male l’anno per l’che cade per la prima volta in stagione in campionato nel proprio stadio, con la partita anche sospesa nel secondo tempo per qualche minuto per una bottiglietta che colpisce il guardalinee.