Pardo | Inter impressionante! Favorita col Milan ma è il derby

L’affronterà ilin serata e si gioca il suo primo trofeo del 2025, ossia la Supercoppa Italiana. Pierluigiparla del match su Tutti Convocati.FAVORITI – Pierluigicommenta così la partita odierna: «Se guardiamo la tendenza e gli ultimi due mesi c’è una chiarache è l’. Lo era anche neld’andata in campionato eppure è andata diversamente, lo sappiamo bene. Quella di stasera contro ilè una partita secca dove in caso di parità si va ai calci di rigore. Ciò aumenta il livello di incertezza, puoi anche giocare per difendere un pareggio e lo fai solo per 90 minuti e non 120. L’, il primo tempo contro l’Atalanta e l’onda degli ultimi mesi sono incredibili. I due pari con Napoli e Juventus hanno rovinato un po’ la sensazione collettiva, ma le vittorie come il 6-0 sulla Lazio ti danno la sensazione che loro possano fare quello che vogliono».