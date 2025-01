Ilnapolista.it - Napoli, domani le visite mediche di Scuffet. Caprile al Cagliari in prestito con diritto di riscatto (Tmw)

Leggi su Ilnapolista.it

Lo scambio tra i due portieri Simonee Elia, che rispettivamente andranno a, sarà reso ufficiale nelle prossime ore.ledicolalincondiSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:è il giorno delledicon il. Sarà lui il nuovo dodicesimo, il vice di Meret per la seconda parte di stagione. Affare definito con ilnei giorni scorsi sulla base di unsecco. Percorso inverso per, che si trasferirà in Sardegna incondifissato a 8 milioni.in Sardegna ritrova Nicola, avuto come tecnico all’EmpoliLa Gazzetta (il 24 dicembre) dà notizia di un possibile scambio di prestiti tra Elia, portiere dele riserva di Meret, e, ex portiere prodigio dell’Udinese oggi a