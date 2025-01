Ilrestodelcarlino.it - Mura romane nell’immondizia . Dopo la pressione dei cittadini la ’discarica’ è stata eliminata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune ha giocato d’anticipo. Ed ha mandato una squadra a pulire dall’abbondante immondizia lee la capanna Picena che sono ai lati di via Galligarie nel cuore del centro storico. Una piccola discarica che eramessa sotto i riflettori dal Cenacolo ‘Pesaro città d’arte e cultura’, una specie di ronda collettiva questa che gira per la città mettendo in risalto soprattutto i luoghi storici che sono finiti in degrado, creando una sorta di bollettino quotidiano delle cose che non vanno, il tutto documentato con tanto di fotografie. Così è stato nei giorni scorsi per il crollo di un tetto dell’ex chiesa di San Filippo tra via Varese e via Petrucci. Prima ancora con il ‘disastro’ combinato nella cavallerizza di Rocca Costanza, quindi la chiesa del Lazzarini in via delle Vetrerie per non parlare dell’ex ospedale psichiatrico San Benedetto lungo il Corso, prima al centro di saccheggi ed ora a rischio crolli.