Moviola Derby Inter-Milan 2-3 | gol regolari Sozza impreciso | PM NEWS

Termina 2-3 iltra, valevole per la finale di Supercoppa Italiana. Doppio vantaggio nerazzurro con Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, a cui hanno risposto Theo Hernandez, Christian Pulisic e Tammy Abraham. Simonenon brillantissimo. Il direttore di gara si è perso un giallo netto su Hakan Calhanoglu e anche in altre occasioni, soprattutto nella gestione dei cartellini, poteva essere più preciso, partita valida per la finale della Supercoppa italiana 2025. Ecco, dunque, a voi laLIVE della partita tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Sérgio Conceição. Analizziamo, in questa diretta, l'operato dell'arbitro Simonedella Sezione A.I.A. di Seregno, dei suoi collaboratori e del V.A.R.. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del match tra>>>