Lunghini, cento sorrisi. Il Bologna 2016 vola

85 Blu Bergamo 60: Tinsley 12, Costantini 11, Gamberini 19, Bianchini ne, Faldini 2, Osellieri 10, Ugolini 11, Barbotti 12, Romanò 3, Guerri 5, Contini. All.. BLU BERGAMO: Odiphiri 7, Simoncelli, Morelli 11, Ciocchetti, Dondea, Turel 13, Mazzoleni 7, Markovic 3, Leoni 10, Dembele 7, Renella, Nespoli 2. All. Albanesi. Arbitri: Cantarini e Orlandi. Note: parziali 30-19; 45-37; 72-49. Sei uomini in doppia cifra, una gara clamorosa dall’arco dei 6,75 (17/29 e 59 per) e se il buongiorno si vede dal mattino per ildi coach Giovanni(centesima panchina) potrebbe prospettarsi un rush finale da protagonista. Così alla prima uscita del 2025 i rossoblù ripongono in cassaforte i due punti contro Bergamo e conservano la terza piazza della division C: in linea per la conquista della griglia playoff.