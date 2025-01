Lanazione.it - La Befana di Pistoia: che folla in piazza. Lei arriva dal cielo e porta magici doni

, 6 gennaio 2025 – Circa 6.500 persone, numero massimo consentito per ragioni di sicurezza, hanno assistito nel tardo pomeriggio dell’Epifania aalla spettacolare discesa delladal campanile del Duomo, alto 66 metri. Un pubblico composto in gran parte da famiglie con bambini, tutti con il naso all'insù. La manifestazione, giunta alla 31esima edizione, è stata organizzata come sempre dall'Associazione nazionale vigili del fuoco, in collaborazione con il comando provinciale e il Comune. A precedere la discesa delladal campanile una serie eventi animati da Lorenzo Branchetti, protagonista della Melevisione e di tanti altri programmi Rai, da Geronimo Stilton, topo intellettuale, personaggio di una famosa serie di libri per ragazzi diffusa in tutto il mondo e tradotta in 50 lingue e dall'Orkestraccia Light composta da 5 musicisti.