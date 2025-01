Metropolitanmagazine.it - Julian Lennon non si sente parte della “cerchia ristretta” dei Beatles: ecco perchè

, figlio di John eprima moglie Cynthia Powell, si è raccontato in una recente intervista sulle pagine del The Guardian, nel corsoquale (inevitabilmente) si è parlato anche dei. Alla domanda sul rinnovato interesse sui Fab Four negli ultimi anni con i documentari di Peter Jackson, Get Back del 2021 e’64 di Martin Scorsese presentato lo scorso novembre, il 61enne ha dichiarato: “Per me sono novità la metàvolte.Non faccio.Non lo sono mai stato. Dovete considerare che quando è scomparso mio padre, quando avevo tra i tre ed i cinque anni, ero solo con mia madre e non abbiamo avuto nulla a che vedere con io con papà. Andavo a trovarlo ogni tanto ma eravamo all’oscuro su molte cose. Sono grato che io e Sean (, il fratellastro nato dal successivo matrimonio dell’artista con Yoko Ono) andiamo d’accordo.